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Hapbee Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hapbee Technologies gab am 08.07.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,3 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 68,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hapbee Technologies einen Umsatz von 0,2 Millionen CAD eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Hapbee Technologies in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 167,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,25 Millionen CAD im Vergleich zu 0,84 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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