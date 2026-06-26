DAX24.671 -1,3%Est506.222 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6300 -1,0%Nas25.298 -0,2%Bitcoin52.755 +0,2%Euro1,1386 ±0,0%Öl71,99 -3,8%Gold4.081 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen nahezu unverändert -- DAX geht mit Verlust ins Wochenende -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus
Top News
Bloomberg-Analyst Mike McGlone: Bitcoin hat kein Alleinstellungsmerkmal mehr Bloomberg-Analyst Mike McGlone: Bitcoin hat kein Alleinstellungsmerkmal mehr
Trotz Niederlage: Dein WM-Bonus bei finanzen.net ZERO steigt auf 75 Euro Trotz Niederlage: Dein WM-Bonus bei finanzen.net ZERO steigt auf 75 Euro
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Harboes Bryggeri A-S vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

27.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Harboes Bryggeri A-S
14,62 EUR 0,16 EUR 1,11%
Charts|News|Analysen

Harboes Bryggeri A-S hat am 25.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,13 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,090 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 414,0 Millionen DKK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 435,6 Millionen DKK ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,40 DKK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,61 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 4,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,74 Milliarden DKK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,82 Milliarden DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Harboes Bryggeri A-S

DatumMeistgelesen