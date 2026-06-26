Harboes Bryggeri A-S vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Harboes Bryggeri A-S hat am 25.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,13 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,090 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 414,0 Millionen DKK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 435,6 Millionen DKK ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,40 DKK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,61 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 4,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,74 Milliarden DKK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,82 Milliarden DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.net