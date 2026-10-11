Harbor Diversified veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

11.10.26 06:35 Uhr

Harbor Diversified hat am 09.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Harbor Diversified 0,070 USD je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 95,69 Prozent auf 2,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 58,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 67,05 Prozent auf 66,68 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 202,38 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net