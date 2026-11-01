Hardcastle Waud Manufacturing verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

01.11.26 06:35 Uhr

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 32,4 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 23,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Hardcastle Waud Manufacturing hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 19,88 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,37 INR je Aktie gewesen.

Hardcastle Waud Manufacturing hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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