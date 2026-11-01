Hardcastle Waud Manufacturing verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Hardcastle Waud Manufacturing hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Hardcastle Waud Manufacturing hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 19,88 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,37 INR je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 32,4 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 23,8 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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