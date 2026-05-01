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Haribo verkauft 2025 so viele Süßigkeiten wie nie zuvor

04.05.26 16:26 Uhr

GRAFSCHAFT (dpa-AFX) - Der Süßwarenkonzern Haribo hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr einen Absatzrekord erzielt. "Unser Absatz legte weltweit um 4,5 Prozent zu", sagte Herwig Vennekens, Chief Commercial Officer der Haribo-Gruppe mit Sitz im rheinland-pfälzischen Grafschaft, dem Handelsblatt. Ein Viertel des globalen Wachstums entfällt demnach auf Neuprodukte.

"2025 ist es uns gelungen, unsere Marktanteile weiter auszubauen und über alle Altersklassen hinweg neue Käuferinnen und Käufer zu gewinnen - insbesondere bei den 20- bis 39-Jährigen", ergänzte ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage. Dazu hätten unter anderem die Neuprodukte Haribo Pico-Balla Sauer sowie die Haribo Super Wummis beigetragen.

"Immer öfter Fruchtgummis anstelle von Schokolade"

"In die Nikolausstiefel und Osterkörbchen kommen immer öfter Fruchtgummis anstelle von Schokolade", sagte Vennekens dem Handelsblatt. Er sehe eine gewisse Abwanderung von Kunden weg von Schokolade, die wegen hoher Kakaopreise deutlich teurer geworden sei.

Haribo-Produkte sind nach Unternehmensangaben in fast 200 Ländern weltweit zu kaufen. Sie werden demnach an 16 Standorten in elf Ländern produziert. Haribo beschäftigt rund 8.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter./agy/DP/he