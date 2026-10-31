Harmony Merger vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Werte in diesem Artikel
Harmony Merger hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,420 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Harmony Merger Aktie News
Harmony Merger Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Harmony Merger nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.01.18
|Harmony Merger Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|17.11.17
|Harmony Merger Outperform
|Cowen and Company, LLC