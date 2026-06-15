Harnwegsinfektionen

Aktien von GSK und Spero Therapeutics im Blick: FDA-Zulassung für Antibiotikum Utebzi erhalten

17.06.26 17:56 Uhr

Der britische Pharmakonzern GSK und Spero Therapeutics haben von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für ihr orales Antibiotikum Utebzi zur Behandlung komplizierter Harnwegsinfektionen erhalten.

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GSK hat mit Spero Therapeutics eine exklusive weltweite Lizenzvereinbarung für das Antibiotikum geschlossen. Es soll bis Ende des Jahres für Patienten in den USA erhältlich sein, wie GSK mitteilte. Wer­bung Wer­bung Die Zulassung sei auf der Grundlage von Daten aus klinischen Studien der Phase 3 erteilt worden, teilte der Konzern weiter mit. Dies zeigten, dass Utebzi bei Krankenhauspatienten mit komplizierten Harnwegsinfektionen dem intravenös verabreichten Antibiotikum Imipenem-Cilastatin nicht unterlegen war, also mindestens genauso wirksam. Von Mauro Orru DOW JONES

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Bildquellen: IPConcept