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Harnwegsinfektionen

Aktien von GSK und Spero Therapeutics im Blick: FDA-Zulassung für Antibiotikum Utebzi erhalten

17.06.26 17:56 Uhr
Aktien von Spero Therapeutics und GSK im Fokus: FDA genehmigt orales Antibiotikum | finanzen.net

Der britische Pharmakonzern GSK und Spero Therapeutics haben von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für ihr orales Antibiotikum Utebzi zur Behandlung komplizierter Harnwegsinfektionen erhalten.

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GSK PLC Sponsored American Depositary Recepit Repr Shs When Issued
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Spero Therapeutics Inc Registered Shs
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GSK hat mit Spero Therapeutics eine exklusive weltweite Lizenzvereinbarung für das Antibiotikum geschlossen. Es soll bis Ende des Jahres für Patienten in den USA erhältlich sein, wie GSK mitteilte.

Die Zulassung sei auf der Grundlage von Daten aus klinischen Studien der Phase 3 erteilt worden, teilte der Konzern weiter mit. Dies zeigten, dass Utebzi bei Krankenhauspatienten mit komplizierten Harnwegsinfektionen dem intravenös verabreichten Antibiotikum Imipenem-Cilastatin nicht unterlegen war, also mindestens genauso wirksam.

Von Mauro Orru

DOW JONES

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Bildquellen: IPConcept

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