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Harnwegsinfektionen

Spero Therapeutics-Aktie springt nach Kurssturz an, GSK leichter: FDA-Zulassung für Antibiotikum Utebzi erhalten

18.06.26 11:51 Uhr
Spero Therapeutics-Aktie mit Erholung nach Absturz, GSK im Minus: FDA genehmigt orales Antibiotikum | finanzen.net

Der britische Pharmakonzern GSK und Spero Therapeutics haben von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für ihr orales Antibiotikum Utebzi zur Behandlung komplizierter Harnwegsinfektionen erhalten.

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GSK hat mit Spero Therapeutics eine exklusive weltweite Lizenzvereinbarung für das Antibiotikum geschlossen. Es soll bis Ende des Jahres für Patienten in den USA erhältlich sein, wie GSK mitteilte.

Die Zulassung sei auf der Grundlage von Daten aus klinischen Studien der Phase 3 erteilt worden, teilte der Konzern weiter mit. Dies zeigten, dass Utebzi bei Krankenhauspatienten mit komplizierten Harnwegsinfektionen dem intravenös verabreichten Antibiotikum Imipenem-Cilastatin nicht unterlegen war, also mindestens genauso wirksam.

Die GSK-Aktie notiert in London zeitweise 0,58 Prozent tiefer bei 19,61 GBP. Die Spero Therapeutics-Aktie hatte am Vortag an der NASDAQ 23,83 Prozent auf 2,11 US-Dollar verloren, notiert am Donnerstag vorbörslich aber 17,50 Prozent höher bei 2,4793 US-Dollar.

Von Mauro Orru

DOW JONES

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