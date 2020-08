Harris: Eine 'Ehre' als Vize-Kandidatin anzutreten

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Senatorin Kamala Harris hat ihre Verkündung als Vize des designierten demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden als "Ehre" bezeichnet. Sie werde alles dafür tun, um Biden bei der Wahl im November zum Oberbefehlshaber zu machen, schrieb Harris auf Twitter. "Joe Biden kann das amerikanische Volk einen, weil er sein Leben damit verbracht hat, für uns zu kämpfen. Und als Präsident wird er ein Amerika aufbauen, das unseren Idealen gerecht wird."

Biden, der bei der Wahl am 3. November gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump antreten soll, hatte Harris zuvor als seine "Running Mate" verkündet. Die 55-Jährige könnte nicht nur die erste schwarze Vize-Präsidentin in der Geschichte der Vereinigten Staaten werden, sondern auch die erste Frau in dieser Position./scb/DP/he