Harris und Walz geben diese Woche ihr erstes Interview

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und ihr Vize Tim Walz wollen erstmals seit ihrer Nominierung ein gemeinsames Interview geben. Der US-Fernsehsender CNN kündigte an, ein Gespräch mit den beiden Demokraten solle in der deutschen Nacht zum Freitag (3.00 Uhr MESZ) ausgestrahlt werden. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hatte zuletzt wiederkehrend kritisiert, dass seine Kontrahentin in ihrer neuen Rolle bislang noch gar kein Interview gegeben habe, ebenso wenig wie eine Pressekonferenz.

Nachdem US-Präsident Joe Biden im Juli auf Druck seiner Partei hin aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit ausgestiegen war, wurde Harris kurzerhand zur neuen Frontfrau der Demokraten im Wahlkampf - mit Walz an ihrer Seite. In den vergangenen Wochen trat sie tatsächlich ausschließlich in einem geschützten Raum aus choreografierten und inszenierten Wahlkampfauftritten in Erscheinung. Höhepunkt war in der vergangenen Woche der Parteitag der Demokraten in Chicago, wo die beiden mit einer großen Show in Szene gesetzt wurden.

In den kommenden Wochen muss sich Harris nun in Situationen beweisen, die nicht komplett der Kontrolle ihres Wahlkampfteams unterliegen. Dazu gehört das Interview, aber auch ein geplantes TV-Duell gegen Trump in der deutschen Nacht zum 11. September. Trump schrieb auf der von mit ihm mit begründeten Plattform Truth Social, er habe sich mit Harris' Team auf die Regeln für die Fernsehdebatte verständigt. Dazu gehöre unter anderem, dass keiner von beiden Notizen oder Spickzettel mitbringen dürfe./jac/DP/zb