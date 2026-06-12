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Hartford Creative Group präsentierte Quartalsergebnisse

14.06.26 06:35 Uhr

Hartford Creative Group präsentierte in der am 12.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Hartford Creative Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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