Harvard Bioscience legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

11.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat Harvard Bioscience im vergangenen Quartal 22,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Harvard Bioscience 20,6 Millionen USD umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Harvard Bioscience hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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