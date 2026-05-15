Haseko stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Haseko präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,40 USD, nach 0,390 USD im Vorjahresvergleich.

Haseko hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,42 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,36 USD. Im letzten Jahr hatte Haseko einen Gewinn von 0,830 USD je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 8,45 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 7,72 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net