Haseloff will stabile Regierung der Mitte bilden

BERLIN (Dow Jones)--Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will nach den Zugewinnen bei der Landtagswahl in dem Bundesland unabhängig von der Bundespolitik auf eine "in der Mitte verankerte Regierung" setzen. Das kündigte Haseloff im ARD-Morgenmagazin an. "Wir wollen keine Wackelpartien", erklärte Haseloff, der die Wahl mit einem Ergebnis von 37,1 Prozent und damit 7,4 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Wahl gewonnen hat.

"Die Menschen haben eben auch aus anderen Lagern auf uns zukommend und uns ankreuzend entsprechend die Erwartung damit verbunden, dass es wirklich Stabilität gibt, eine starke mittlere und in der Mitte verankerte Regierung", erklärte er. Deswegen sei es gut, auf diese Konstellation zu setzen.

"Wir werden Angebote in all die Richtungen machen, die sich für uns demokratisch anbieten", kündigte der CDU-Politiker an. "Dann werden wir schauen, wo die größten Schnittmengen sind und werden dann eigenverantwortlich im Lande entscheiden, wie eine Koalition aussehen könnte."

Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kam die AfD auf dem zweiten Platz mit 20,8 Prozent, die Linke erreichte 11,0 Prozent, die SPD 8,4 Prozent, die Grünen kamen auf 5,9 Prozent, und die FDP landete bei 6,4 Prozent.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2021 02:23 ET (06:23 GMT)