Hathway Bhawani Cabletel Datacom: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Hathway Bhawani Cabletel Datacom präsentierte am 09.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hathway Bhawani Cabletel Datacom ein EPS von -0,020 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,0 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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