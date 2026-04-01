Hauptgang aus abgebrochener Gala mit Trump gespendet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Rund 2.600 Portionen des Hauptgangs der nach einem Angriffsversuch abgebrochenen Medien-Gala mit US-Präsident Donald Trump in Washington werden an Unterkünfte für missbrauchte Frauen und Kinder gespendet. Steak und Hummer seien für längere Haltbarkeit gefriergetrocknet worden, schrieb die Vorsitzende der Journalisten-Vereinigung, Weijia Jiang, auf der Plattform X.

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Noch bevor der Hauptgang serviert werden konnte, wurde die Gala nach einem Angriffsversuch abgebrochen. Ein bewaffneter Mann rannte durch einen Kontrollpunkt vor dem Ballsaal im Washingtoner Hilton-Hotel und wurde weniger Meter weiter nach Schüssen festgenommen. Ein Beamter wurde bei dem Vorfall verletzt.

Die Journalisten-Vereinigung der im Weißen Haus akkreditierten Korrespondenten veranstaltet den traditionsreichen Gala-Abend seit mehr als 100 Jahren. Trump nahm am Samstag zum ersten Mal an der Veranstaltung teil, nachdem er ihr zuvor in beiden seinen Amtszeiten ferngeblieben war./so/DP/zb