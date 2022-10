Hauptstadtflughafen: Reibungsloser Start in die Herbstferien

BERLIN/SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Der Start in die Herbstferien ist am Hauptstadtflughafen BER nach Angaben des Flughafenbetreibers problemlos verlaufen. Wie erwartet habe es am Wochenende ein erhöhtes Reiseaufkommen gegeben, sagte ein Sprecher am Sonntag. Am Freitag habe es etwa 75 000 Fluggäste gegeben, Samstag seien es rund 60 000 gewesen. Sonntagabend sei erneut mit etwa 75 000 Reisenden zu rechnen. Ab und an sei es im Bereich der Sicherheitskontrollen zu Warteschlangen gekommen. Das sei aber nicht außergewöhnlich.

Insgesamt erwartet die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) in den Herbstferien bis einschließlich Sonntag, den 6. November, rund 1,1 Millionen Fluggäste. Für ein reibungsloses Einchecken wurde Reisenden empfohlen, sich die Flughafen-App sowie die Programme der entsprechenden Fluggesellschaften herunterzuladen. Zudem verwiesen die Verantwortlichen auf die Möglichkeit der vorzeitigen Gepäckaufgabe sowie der Slotbuchung für die Sicherheitskontrolle.

Vor einem Jahr war es zu Beginn der Herbstferien in Berlin und Brandenburg zu einem Abfertigungschaos gekommen. Fluggäste mussten damals zum Teil mehr als zwei Stunden auf das Einchecken warten oder verpassten sogar ihre Maschinen./DP/he