BMW-Aktie schwächelt: Raymond Wittmann wird neuer Produktionschef
Der BMW-Aufsichtsrat hat Raymond Wittmann in den Vorstand berufen.
Dort soll der 47-Jährige das Ressort Produktion verantworten, wenn Milan Nedeljkovic mit dem Ende der Hauptversammlung am 13. Mai das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernimmt, wie der DAX-Konzern mitteilte. Wittmann ist seit 2015 bei BMW, seit 2024 ist der promovierte Ingenieur der Luft- und Raumfahrttechnik für den Bereich Konzernstrategie und -entwicklung verantwortlich.DJG/brb/rio
