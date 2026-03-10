Hauptversammlung

Der BMW-Aufsichtsrat hat Raymond Wittmann in den Vorstand berufen.

Dort soll der 47-Jährige das Ressort Produktion verantworten, wenn Milan Nedeljkovic mit dem Ende der Hauptversammlung am 13. Mai das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernimmt, wie der DAX -Konzern mitteilte. Wittmann ist seit 2015 bei BMW , seit 2024 ist der promovierte Ingenieur der Luft- und Raumfahrttechnik für den Bereich Konzernstrategie und -entwicklung verantwortlich.

