DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- Softbanks PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, Meta, TSMC im Fokus
Hauptversammlung

BMW-Aktie schwächelt: Raymond Wittmann wird neuer Produktionschef

11.03.26 09:55 Uhr
BMW-Aktie etwas leichter: ittmann übernimmt Produktion von künftigem CEO Nedeljkovic

Der BMW-Aufsichtsrat hat Raymond Wittmann in den Vorstand berufen.

Dort soll der 47-Jährige das Ressort Produktion verantworten, wenn Milan Nedeljkovic mit dem Ende der Hauptversammlung am 13. Mai das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernimmt, wie der DAX-Konzern mitteilte. Wittmann ist seit 2015 bei BMW, seit 2024 ist der promovierte Ingenieur der Luft- und Raumfahrttechnik für den Bereich Konzernstrategie und -entwicklung verantwortlich.

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
02.03.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.02.2026BMW KaufenDZ BANK
12.02.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
06.02.2026BMW OutperformBernstein Research
