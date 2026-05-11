Hauptversammlung der Lufthansa tagt wieder in Präsenz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erstmals seit 2019 versammeln sich die Aktionäre der Deutschen Lufthansa AG wieder zu einer Hauptversammlung in Präsenz. Auf dem Programm in der Frankfurter Messe stehen unter anderem Neuwahlen für den Aufsichtsrat. Neben der geplanten Wiederwahl von Karl Gernandt stellen sich erstmals Bayer-Finanzchef Wolfgang Nickl und Ex-Eon (EON SE)-Chef Johannes Teyssen dem Votum der Aktionäre.

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Gernandt vertritt die Holding des Großaktionärs Michael Kühne, der seinen Anteil am Unternehmen auf mehr als 20 Prozent erhöht hat, wie Lufthansa am Montag in einer Börsenmitteilung berichtete.

Teyssen soll im Anschluss an die Versammlung zum neuen Aufsichtsratschef in der Nachfolge von Karl-Ludwig Kley gewählt werden. Über diese Personalie entscheiden nicht die Anteilseigner, sondern der neue Aufsichtsrat in seiner konstituierenden Sitzung, die ebenfalls für Dienstag geplant ist.

Ertragsschwach unterwegs

Vorstandschef Carsten Spohr muss den Eigentümern erklären, warum 2025 trotz eines Rekordumsatzes von 39,6 Milliarden Euro nur 1,34 Milliarden Euro Gewinn hängengeblieben sind. Die British-Airways-Mutter IAG, aber auch Air France/KLM waren deutlich profitabler unterwegs. Immerhin soll die Dividende für die Aktionäre des MDAX-Unternehmens um zehn Prozent auf 33 Cent je Aktie steigen.

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In einer vorab verbreiteten Rede sorgt sich Henrik Pontzen von der genossenschaftlichen Union Investment um die Krisenfestigkeit des MDax-Konzerns, wenn die Golf-Airlines ins Geschäft zurückkehren und teures Kerosin die Preise treibt. Er stärkt dem Management im streikbelasteten Tarifkonflikt mit den Crews zwar den Rücken, verlangt aber gleichzeitig eine Abkehr von der Strategie, die hohen Tariflöhne bei der Kerngesellschaft Lufthansa mit neuen Tochtergesellschaften zu umgehen. "Das schafft nur neue, teure Doppelstrukturen und zerstört das Vertrauen", erklärt der Bank-Manager.

Ihre Sicht der Dinge wollen Flugbegleiter der Kabinengewerkschaft Ufo bei einer Kundgebung vor dem Veranstaltungslokal mit den Aktionären teilen./ceb/DP/jha