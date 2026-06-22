Hauptversammlung

Porsche will zwar weiterhin den Fokus auf die Kosten legen, könnte aber künftig auch das Angebot von Sportwagen mit guter Marge ausbauen.

Porsche denke über eine Ausweitung des Produktportfolios in margenstärkeren Segmenten nach, erklärte CEO Michael Leiters anlässlich der Hauptversammlung laut Redetext. "Da geht es um Modelle und Derivate sowohl oberhalb unserer heutigen zweitürigen Sportwagen als auch oberhalb des Cayenne."

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Aktuell sei die Lage des Sportwagenherstellers aber weiter "herausfordernd", so der Manager. Das Unternehmen erarbeite eine Strategie, die zu einer "nachhaltig gesunden Profitabilität" führe. "Wir schauen dafür sehr genau auf unser Portfolio, auf unsere Kosten und unsere Komplexität." Das Portfolio sei zu komplex geworden. Leiters betonte, dass die Neuausrichtung von Porsche aber nicht in ein paar Monaten erledigt sein werde. "Deswegen ist mir wichtig, dass wir den gleichen realistischen Blick auf Tempo und Erwartungen haben". Kurzfristig werde es keine Rückkehr zu den Margen geben, die man aus der Vergangenheit kenne.

Von Aktionären kam bereits im Vorfeld der Aktionärsversammlung Kritik. "Wir Aktionäre blicken heute auf Porsche und sehen einen Scherbenhaufen", erklärte Ingo Speich von Deka. "Die Aktie hat sich seit dem Börsengang inklusive Dividenden 55 Prozentpunkte schlechter als der europäische Branchenindex Stoxx und 144 Prozentpunkte schlechter als der DAX entwickelt, nicht nur ein Rückschlag, sondern ein massiver Vertrauensverlust des Kapitalmarkts." Das sei das Resultat "klar verfehlter Zielsetzungen, unzureichender Steuerung und einer Governance, die zu lange nicht eingegriffen hat."

Zum Börsengang seien drei zentrale Versprechen abgegeben worden. Drei Kernziele, die Porsche als wachstumsstarkes, hochprofitables Luxusunternehmen positionieren sollten. "Heute müssen wir feststellen: Alle drei Ziele wurden nicht nur verfehlt - sie haben sich deutlich ins Gegenteil verkehrt", so Speich. Es gebe aber einen Hoffnungsschimmer. Deka begrüße die eingeleiteten Schritte des neuen Managements, wie Restrukturierung der Kapazitäten, Bereinigung der Modellpalette oder die Fokussierung des Portfolios.

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Im XETRA-Handel fällt die Porsche-Aktie zeitweise 1,25 Prozent auf 47,34 Euro.

DOW JONES