Siemens Energy-Aktie sinkt: Fonds erhöhen Druck auf Siemens Energy

Sowohl die Vertreter von Union Investment als auch Deka forderten anlässlich der Hauptversammlung am Donnerstag, den Anteil aufzustocken. Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS fragte, wann die "vielfach geforderte vollständige Integration" vorgenommen werde.

Hintergrund sind die anhaltenden Probleme bei Siemens Gamesa, die Energy zuletzt immer wieder das Ergebnis verhagelt haben. Ingo Speich von Deka bezeichnete die spanische Zwei-Drittel-Beteiligung als "Bremsklotz für den Aktienkurs". Was dort schiefgelaufen sei, "liegt auch bei den Kontrolleuren - und damit beim Vorstand von Siemens Energy", kritisierte er. Energy müsse härter bei Gamesa durchgreifen. "Momentan geben wir nichts mehr auf Ihre Prognosen", sagte Speich. Das Vertrauen am Kapitalmarkt sei "zerstört" und müsse nun wieder mühsam zurückgewonnen werden. An einer Vollübernahme von Gamesa werde kein Weg vorbeiführen.

Vera Diehl von Union Investment bezeichnete Gamesa als "Sanierungsfall" und forderte: "Siemens Energy muss Siemens Gamesa endlich komplett übernehmen und integrieren. Damit sichert man sich den dringend nötigen vollen Durchgriff." Zudem würde dadurch auch der Umsatzanteil mit erneuerbaren Energien steigen.

Die Siemens Energy-Aktie verliert via XETRA aktuell 3,22 Prozent auf 17,56 Euro.

/ruc/DP/nas

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG