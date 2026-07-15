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Hauptversammlung voraus

thyssenkrupp-Aktie legt zu: Tochter TK Accelis peilt Höchstprofit an

thyssenkrupp-Aktie legt zu: Tochter TK Accelis peilt Höchstprofit an

Der vor der Abspaltung vom Industriekonzern thyssenkrupp stehende Materialhändler TK Accelis will Umsatz und Ergebnis in den kommenden Jahren verbessern.

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thyssenkrupp AG
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Mittelfristig strebt das Unternehmen ein durchschnittliches, jährliches Umsatzwachstum von mehr als vier Prozent an. Die Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll sich auf vier bis fünf Prozent verbessern. Dabei setzt TK Accelis auf ergänzende, höhermargige Zukäufe, etwa in Nordamerika. Selektive Verkäufe könnte es hingegen im europäischen Material-Geschäft geben.

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Im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende September) erzielte das Geschäft einen Umsatz von 11,4 Milliarden Euro und eine bereinigte Ebitda-Marge von 2,0 Prozent.

thyssenkrupp will TK Accelis abspalten und noch in diesem Kalenderjahr an der Börse notieren. Der Essener Mutterkonzern will dabei eine Mehrheit von 51 Prozent behalten, den Rest erhalten die Aktionäre des Industriekonzerns im Verhältnis ihrer Beteiligung an thyssenkrupp. Eine außerordentliche Hauptversammlung soll am 7. August darüber abstimmen.

thyssenkrupp soll in den kommenden Jahren zu einer Finanzholding umgebaut werden, in der bisherige Sparten als eigenverantwortliche Unternehmen unter einem Dach agieren. Das Marinegeschäft wurde unter der Marke TKMS thyssenkrupp Marine Systems bereits an die Börse gebracht, ebenso wie der Elektrolyse-Spezialist thyssenkrupp nucera.

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Die thyssenkrupp-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,82 Prozent höher bei 12,03 Euro.

/nas/jha/

ESSEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com, thyssenkrupp AG

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DatumRatingAnalyst
10.07.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.05.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG