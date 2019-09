Haus und Grund: Karlsruhe soll Verfassungsmäßigkeit von Mietendeckel prüfen

BERLIN (Dow Jones)--Der Vermieterverband Haus und Grund hat eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Rechtmäßigkeit der Berliner Landespläne für einen Mietendeckel verlangt. Das Land Berlin habe einen Entwurf vorgelegt, "obwohl das Land Berlin hierfür nicht zuständig ist", sagte Verbandspräsident Kai Warnecke bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Aus unserer Sicht ist das einigermaßen skandalös." Warnecke forderte deshalb das Berliner Abgeordnetenhaus und den Bundestag dazu auf, "dass es hier zügig zu einem Bund-Länder-Streitverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht kommt".

Das Gericht müsse diese Frage endlich klären. Das Mietrecht sei laut Grundgesetz in der Zuständigkeit des Bundes, betonte Warnecke. In Berlin solle Recht festgelegt werden, "das das Land Berlin überhaupt nicht von der Verfassung her ändern darf". Warnecke hielt eine schnellstmögliche Überprüfung im Interesse der Mitglieder des Vermieterverbandes für unabdingbar. "Wir können und wollen unseren Mitgliedern nicht empfehlen, den Mietendeckel, wenn er denn da ist, zu ignorieren - das bedeutet aber auch, er muss verfassungskonform sein."

Inhaltlich erneuerte der Verbandspräsident seine Kritik an den Plänen, die er als "erschütternd" bezeichnete. Warnecke kritisierte auch allgemein die Politik, die sich auf eine "Mietenpolitik" beschränke und keine Bau- und Wohnungspolitik umfasse. Das Mietenpaket mit einer geplanten Ausweitung des Betrachtungszeitraumes für den Mietenspiegel werde "vor allem die Gerichte mit weiteren Prozessen beschäftigen", und auch die Verlängerung der Mietpreisbremse um weitere fünf Jahre sei "ein völlig falsches Signal".

September 03, 2019 06:06 ET (10:06 GMT)