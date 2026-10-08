DAX 24.823 -1,1%ESt50 6.105 -1,2%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 11,10 ±0,0%Nas 27.539 -0,2%Bitcoin 73.694 -0,9%Euro 1,1177 -0,2%Öl 105,1 +4,8%Gold 4.123 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Haushaltsausschuss billigt Kauf weiterer Fregatten

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
74.90 EUR 0.30 EUR 0.40 %
Charts | News | Analysen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Marine soll vier weitere Kampfschiffe zur U-Boot-Jagd im Wert von 5,3 Milliarden Euro bekommen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages, der für die Genehmigung großer Rüstungsprojekte zuständig ist, habe der Beschaffung von vier weiteren Fregatten des Typs Meko A-200 des Kieler Marineschiffbauers TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) zugestimmt, teilte das Bundesverteidigungsministerium mit.

Werbung

Bereits im Juli hatte der Ausschuss seine Zustimmung für die Beschaffung der ersten vier Schiffe dieses Typs gegeben. "Damit wird die Deutsche Marine befähigt, ihren Kernauftrag zur seegestützten U-Boot-Jagd und damit auch unsere Nato-Verpflichtungen schnellstmöglich zu erfüllen", hieß es damals. Insgesamt würden nun acht baugleiche Meko-Fregatten beschafft.

Zugesagt ist demnach, dass das erste Schiff 2029 an die Marine übergeben wird. Diese werde mit der seegestützten U-Boot-Jagd einen wichtigen Beitrag zur Verteidigung und Abschreckung im Nord- und Ostseeraum sowie im Atlantik und im hohen Norden leisten. Nach Angaben von TKMS sollen die weiteren Einheiten nach aktueller Planung in einem engen Liefertakt folgen.

Kaufpreis

Der Beschaffungspreis für die ersten vier Kampfschiffe war mit rund 6,3 Milliarden Euro, der für die vier weiteren mit und 5,3 Milliarden Euro angegeben worden. Rüstungsinvestitionen unterliegen der politischen Kontrolle. Beschaffungen der Bundeswehr, die 25 Millionen Euro oder mehr kosten, müssen vom Haushaltsausschuss genehmigt werden, so ist es in der Bundeshaushaltsordnung festgelegt.

Werbung

Die Kieler Werft sprach vom größten Überwasser-Auftrag in der Geschichte von TKMS. "Die Entscheidung des Haushaltsausschusses ist für uns ein starkes Vertrauenssignal", sagte TKMS-Chef Oliver Burkhard. Das Unternehmen sei für den Bau der Schiffe in Vorleistung gegangen. "Jetzt können wir die Serie zügig fortsetzen und damit einen wichtigen Beitrag leisten, eine drohende Fähigkeitslücke der Deutschen Marine schnellstmöglich zu schließen."/jr/akl/DP/stk

Aktuelle TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News

Werbung

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform Bernstein Research
13.08.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform Bernstein Research
12.08.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.