Haushaltsentwurf: Verteidigungsministerium verlangt Nachbesserungen

BERLIN (dpa-AFX) - Das Verteidigungsministerium fordert mehr Mittel als im Haushaltsentwurf der Bundesregierung vorgesehen. "Die Bundeswehr will und muss die Lücken, die nach 25 Jahren der Unterfinanzierung in der Ausrüstung entstanden sind, zügig füllen", hieß es am Freitag aus dem Ministerium. Die geplanten deutlichen Zuwächse bei den Verteidigungsausgaben seien "gemessen am gewaltigen Nachhol- und Modernisierungsbedarf insbesondere in der Mittelfrist noch unzureichend".

Die Verteidigungsausgaben sollen von aktuell 36,93 Milliarden Euro auf 42,25 Milliarden Euro im kommenden Jahr steigen. Bis 2021 sollen sie auf 43,87 Milliarden Euro wachsen, wie es aus Kreisen des Finanzministeriums hieß. Dennoch bleibe ein Fehlbetrag, der der Bundeswehr 2019 für weitere Modernierungen fehle, war aus dem Verteidigungsministerium zu hören.

Auch das Entwicklungsministerium meldete Nachbesserungsbedarf an. Zwar sei erfreulich, dass die so genannte ODA-Quote - also die Entwicklungsausgaben im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung - im laufenden Jahr gehalten werden könne, sagte ein Sprecher. Für das nächste Jahr sehe der Vorschlag aus dem Bundesfinanzministerium allerdings eine deutliche Unterschreitung der bisherigen Quote vor. "Hier muss im Haushaltsverfahren noch deutlich nachgebessert werden."/hrz/DP/he