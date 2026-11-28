Havila Kystruten AS Registered hat am 26.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,94 NOK gegenüber -33,400 NOK im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 103,2 Millionen NOK, gegenüber 226,8 Millionen NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 54,51 Prozent präsentiert.

Redaktion Finanzen.net