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Hawa Engineers stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

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Aktien
Hawa Engineers Ltd
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Hawa Engineers hat am 03.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,50 INR erwirtschaftet worden.

Hawa Engineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 209,3 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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