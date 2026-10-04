Hawa Engineers stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

04.10.26 06:35 Uhr

Hawa Engineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 209,3 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 315,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,50 INR erwirtschaftet worden.

Hawa Engineers hat am 03.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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