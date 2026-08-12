HawkEye 360: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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HawkEye 360 hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig wurden 49,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HawkEye 360 26,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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