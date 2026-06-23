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HawkEye 360 informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

24.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HawkEye 360 Inc Registered Shs
23,12 USD 0,84 USD 3,77%
Charts|News|Analysen

HawkEye 360 hat am 22.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HawkEye 360 ein Ergebnis je Aktie von -0,020 USD vermeldet.

Umsatzseitig wurden 49,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HawkEye 360 23,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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