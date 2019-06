Hayek-Preise für EU-Kommissarin Vestager und Wolfgang Clement

FREIBURG (dpa-AFX) - Die EU-Kommissarin Margrethe Vestager ist in Abwesenheit mit dem diesjährigen, internationalen Preis der Hayek-Stiftung ausgezeichnet worden. Der undotierte Preis würdige die Politikerin aus Dänemark für ihr Engagement für einen fairen Wettbewerb in Europa, teilte die Stiftung zur Preisverleihung am Sonntag in Freiburg mit. Vestager hatte ihre Teilnahme daran kurzfristig abgesagt. Als EU-Kommissarin für Wettbewerb habe sie sich Respekt und Anerkennung verschafft, sagte ein Sprecher der Jury. Sie habe sich auch von großen Namen und mächtigen Interessenverbänden nicht beirren lassen. Die Laudatio hielt Alt-Bundespräsident Horst Köhler. Er leitet das Kuratorium der in Freiburg ansässigen Stiftung.

Die zu den Liberalen gehörende Vestager will Chefin der EU-Kommission und damit Nachfolgerin von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werden. Sie hat jedoch, wie die anderen Kandidaten auch, bislang keine Mehrheit. Die Preisverleihung fand kurz vor dem Beginn des EU-Sondergipfels am Sonntagabend in Brüssel statt, bei dem über die Juncker-Nachfolge beraten werden sollte.

Den Publizistik-Preis der Stiftung erhielt der frühere SPD-Politiker und Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement. Gewürdigt wurde den Angaben zufolge Clements Wirken für marktwirtschaftliche Reformen.

Die Preise der Friedrich-August-von-Hayek-Stiftung werden alle zwei Jahre vergeben. Sie sind nach dem Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek (1899-1992) benannt, der in Freiburg wirkte. Zu den bisherigen Preisträgern gehören die Alt-Bundespräsidenten Joachim Gauck und Roman Herzog sowie die frühere britische Premierministerin Margaret Thatcher./ruf/DP/fba