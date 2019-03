'HB': Daimler dürfte noch 2019 über die Zukunft des Smart entscheiden

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Autobauer Daimler will laut Informationen des "Handelsblatt" zeitnah über die Zukunft der Kleinwagen-Marke Smart entscheiden. "Noch in diesem Jahr soll dazu eine Entscheidung fallen," schreibt das Handelsblatt (Online) am Sonntag unter Berufung auf das Umfeld des angehenden Konzernchefs Ola Källenius. Der soll im Mai vom langjährigen Daimler-Chef Dieter Zetsche übernehmen.

Im Konzern wachse die Ungeduld mit dem defizitären Kleinwagen. "Wir haben noch andere Themen", zitiert das Handelsblatt einen hochrangiger Daimler-Manager. Selbst Opel schreibe nach zwei Jahrzehnten im Minus ja mittlerweile Gewinne.

Daimler ringt wie die anderen große Autobauer auch derzeit mit den Folgen des Diesel-Skandals und dem Wandel hin zur Elektromobilität. Das kostet viel Geld. Die Konzerne stellen daher Vieles auf den Prüfstand./mis