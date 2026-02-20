DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,6%Nas22.886 +0,9%Bitcoin57.392 -0,6%Euro1,1758 -0,1%Öl71,76 -0,3%Gold5.099 +2,1%
HB: Wirtschaftsweise Malmendier könnte ausscheiden

22.02.26 14:39 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Wirtschaftswissenschaftlerin Ulrike Malmendier könnte einem Bericht des "Handelsblatts" zufolge als sogenannte Wirtschaftsweise ausscheiden. Malmendiers Amtszeit im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung läuft am 28. Februar aus. Die Bundesregierung könnte sie um mehrere Jahre verlängern - doch nach "Handelsblatt"-Informationen gibt es innerhalb der Regierung Widerstand.

Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, man habe großes Interesse an einer raschen Klärung der Personalfrage. "Wiederberufungen sind grundsätzlich möglich, aber nicht zwingend", hieß es. Dem Ministerium sei wichtig, den Sachverständigenrat mit Blick auf zentrale gesamtwirtschaftliche Herausforderungen aufzustellen. "Hierzu ist vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen zurzeit insbesondere makroökonomische, handelspolitische und finanzpolitische Expertise gefragt."

Malmendier sitzt seit 2022 im fünfköpfigen Sachverständigenrat, der die Regierung in Wirtschaftsfragen berät. Ihre Expertise liegt im Bereich der Kapitalmärkte, der Unternehmensfinanzierung und der Verhaltensökonomie, sie forscht an der US-Universität Berkeley./tam/DP/jha