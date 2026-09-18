HBG Investment Property Fund REIT präsentierte Quartalsergebnisse

18.09.26 06:35 Uhr

HBG Investment Property Fund REIT lud am 16.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,180 EUR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,2 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net