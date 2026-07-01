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HBM Healthcare Investments publiziert Quartalsbericht per 30. Juni 2026 mit Kennzahlen für die ersten drei Monate des Geschäftsjahrs 2026/2027

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HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
HBM Healthcare Investments publiziert Quartalsbericht per 30. Juni 2026 mit Kennzahlen für die ersten drei Monate des Geschäftsjahrs 2026/2027

24.07.2026 / 06:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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  • Starke Performance im ersten Quartal mit Gewinn von CHF 238 Millionen
  • Nettovermögen per 30. Juni 2026 über CHF 2 Milliarden
  • NAV +13%, Aktienkurs +8.9%; Diskont indiziert weiteres Kurspotenzial

 

Breit abgestützte starke Performance

HBM Healthcare Investments erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2026/2027 einen Gewinn von CHF 238 Millionen. Das Nettovermögen überschritt per 30. Juni 2026 wieder die Marke von CHF 2 Milliarden.

Der innere Wert je Aktie (NAV) stieg um 13 Prozent. Der Aktienkurs legte um 8.9 Prozent zu. Der Abschlag zum NAV (Diskont) von rund 23 Prozent signalisiert weiteres Kurspotenzial.

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Die positive Entwicklung war breit abgestützt: Sowohl die privaten als auch die kotierten Beteiligungen leisteten substanzielle Beiträge zum Quartalsergebnis. Dies unterstreicht die ausgewogene Zusammensetzung des Portfolios.

Grundlage des Erfolgs war die anhaltende Erholung des Gesundheits- und Biotechnologiesektors: Das Anlegerinteresse nahm weiter zu, die Übernahmeaktivität blieb hoch und der Markt für Börsengänge belebte sich deutlich. Hinzu kamen klinische Fortschritte sowie solide operative Ergebnisse vieler Portfoliounternehmen.

 

Entwicklungen im Portfolio der börsenkotierten Unternehmen

Die kotierten Beteiligungen leisteten mit CHF 183 Millionen den grössten Beitrag zum Quartalsergebnis. Die Wertsteigerungen aufgrund positiver Unternehmensnachrichten waren breit abgestützt und verteilten sich auf zahlreiche Beteiligungen.

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Entwicklungen im Portfolio der privaten Unternehmen

Die privaten Unternehmen steuerten insgesamt CHF 105 Millionen zum Quartalsergebnis bei. Wesentliche Ergebnistreiber waren die angekündigte Übernahme des Impfstoffentwicklers Curevo Vaccine durch Eli Lilly, die Börsengänge von Parabilis Medicines und Odyssey Therapeutics sowie die erfolgreiche Finanzierungsrunde von Dren Bio, die allein zu einem positiven Bewertungseffekt von CHF 71 Millionen führte. Der Börsengang von Parabilis Medicines zählte mit einem Emissionsvolumen von USD 670 Millionen zu den grössten Biotech-IPOs der vergangenen Jahre.

 

Zwei Neuinvestitionen verstärken das private Portfolio

Im Berichtsquartal tätigte HBM Healthcare Investments Neuinvestitionen in zwei private Unternehmen: Lycia Therapeutics (USD 9 Millionen) und CellCentric (USD 12.5 Millionen). Lycia verfügt über eine innovative Plattform für den gezielten Abbau krankheitsrelevanter Proteine. CellCentric verfügt über ein fortgeschrittenes klinisches Entwicklungsprogramm im Bereich hämatologischer Krebserkrankungen.

Weitere Investitionsmöglichkeiten werden evaluiert, um den aufgrund des Teilverkaufs von Swixx BioPharma auf rund 25 Prozent gesunkenen Anteil der privaten Unternehmen am Gesamtportfolio wieder zu erhöhen. Dabei bleibt HBM Healthcare Investments einer disziplinierten Kapitalallokation verpflichtet.

 

Ausblick

Das Marktumfeld für den Gesundheits- und Biotechnologiesektor hat sich weiter verbessert. Die Innovationskraft der Branche ist nach wie vor hoch. Die steigende Zahl erfolgreicher Börsengänge und Finanzierungsrunden verdeutlicht zudem das zurückgekehrte Interesse der Investoren an innovativen Gesundheitsunternehmen.

Von diesen Entwicklungen dürften auch die Portfoliounternehmen von HBM Healthcare profitieren. Zudem erwarten zahlreiche Portfoliounternehmen innerhalb der nächsten Monate wichtige Ergebnisse klinischer Studien oder Zulassungsentscheidungen mit bedeutendem Wertschöpfungspotenzial. Weitere Informationen dazu in der Investorenpräsentation.

 

Der Quartalsbericht Juni 2026 ist auf der Webseite von HBM Healthcare Investments unter www.hbmhealthcare.com/de/investoren/finanzberichte einsehbar.

Kontakt
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki,  +41 41 710 75 77, 
andreas.wicki@hbmhealthcare.com.


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: HBM Healthcare Investments AG
Bundesplatz 1
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41438887171
Fax: +41438887172
E-Mail: info@hbmhealthcare.com
Internet: https://www.hbmhealthcare.com
ISIN: CH0012627250
Valorennummer: 1262725
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2371034

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2371034  24.07.2026 CET/CEST

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