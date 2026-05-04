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Micron-Aktie steigt auf neues Allzeithoch: KI-Rally geht weiter - ist noch Luft nach oben?

05.05.26 09:24 Uhr
NASDAQ-Aktie Micron bricht Rekorde: KI-Rally weiter intakt - Wie weit geht es noch? | finanzen.net

Die Micron-Aktie setzt ihren rasanten Höhenflug fort und springt dabei auf ein neues Rekordhoch. Analysten zeigen sich für den KI-Pionier weiterhin überwiegend bullish.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
506,90 EUR 13,55 EUR 2,75%
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• Micron-Aktie führt Rally weiter fort
• Serienproduktion der HBM-Speicher bleibt im Fokus
• Analysten überwiegend bullish

Rally hält an: Micron-Aktie schießt hoch

Die Micron Technology-Aktie hat den ersten Handelstag der Woche mit einem klaren Plus von 6,31 Prozent bei 576,45 US-Dollar beendet. Damit setzte das Papier seine beeindruckende KI-Rally weiter fort. Bei einem Preis von 592,8 US-Dollar erreichte die Aktie am Montag im Handelsverlauf zudem ein neues Allzeithoch.
Seit Jahresbeginn konnte das Papier bereits um 101,97 Prozent zulegen. Innerhalb der letzten 52 Wochen sieht das Kursplus noch beeindruckender aus: Ganze 616 Prozent konnte der Anteilsschein bereits hinzu gewinnen.
Ob sich die Rally auch am Dienstag fortsetzt, wird sich noch zeigen müssen. Im nachbörslichen NASDAQ-Handel ging es derweil jedoch um weitere 0,25 Prozent nach oben auf 577,88 US-Dollar.

HBM-Speicher im Fokus

Im Zentrum der Rally steht eine spezifische Technologie: Micron hat im ersten Quartal 2026 einen bedeutenden technologischen Sprung vollzogen und die Serienproduktion des Hochleistungsspeichers HBM4 36GB 12H gestartet. Die speziell für die "Vera Rubin"-Plattform von NVIDIA entwickelte Komponente ermöglicht durch Übertragungsraten von über 11 Gbit/s eine Bandbreite von mehr als 2,8 TB/s. Im Vergleich zum Vorgängerstandard HBM3E bedeutet dies eine Steigerung der Bandbreite um das 2,3-Fache bei einer gleichzeitigen Verbesserung der Energieeffizienz um mehr als 20 Prozent. Micron festigt damit seine strategische Rolle im KI-Ökosystem, indem Rechenleistung und Speicherlösungen in enger Kooperation mit NVIDIA aufeinander abgestimmt werden.

Ist noch Luft nach oben?

Trotz der rasanten Kurssteigerungen bleibt die Stimmung an der Wall Street laut aktuellen Daten von TipRanks überwiegend positiv. Die Micron-Aktie wird derzeit mit einem "Strong Buy"-Rating eingestuft. Von insgesamt 30 Analystenbewertungen der letzten drei Monate raten 27 Experten zum Kauf, während lediglich drei die Einstufung "Hold" vergeben.

Bemerkenswert ist jedoch die aktuelle Bewertung im Verhältnis zu den Erwartungen: Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 574,67 US-Dollar minimal unter dem letzten Schlusskurs, was einem rein rechnerischen Abwärtspotenzial von 0,31 Prozent entspricht. Dies deutet darauf hin, dass der Markt die Prognosen derzeit in Rekordtempo einholt und die Aktie den Analystenzielen davoneilt. Dennoch bleibt die Spanne der Erwartungen extrem weit: Während das konservativste Ziel bei 400 US-Dollar angesetzt ist, halten die optimistischsten Bullen an der Wall Street einen weiteren massiven Sprung auf bis zu 1.000 US-Dollar für möglich.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Charles Knowles / Shutterstock.com

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