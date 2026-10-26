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HBM-Portfoliounternehmen Lycia Therapeutics nimmt USD 317.5 Millionen bei Nasdaq-Börsengang auf und überzeugt mit starkem Marktdebüt

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HBM Healthcare Investments AG
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HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Börsengang
HBM-Portfoliounternehmen Lycia Therapeutics nimmt USD 317.5 Millionen bei Nasdaq-Börsengang auf und überzeugt mit starkem Marktdebüt

26.10.2026 / 06:45 CET/CEST

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HBM Healthcare Investments gibt den erfolgreichen Börsengang ihres Portfoliounternehmens Lycia Therapeutics (NASDAQ: LYCA) bekannt. Lycia ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das neuartige Therapeutika zur gezielten Beseitigung krankheitsverursachender extrazellulärer Proteine entwickelt. Der Fokus liegt zunächst auf Autoimmun-, Entzündungs- und allergischen Erkrankungen.

Lycia platzierte im Rahmen des aufgestockten Börsengangs 17.64 Millionen neue Aktien zu einem Ausgabepreis von USD 18.00 je Aktie und erzielte damit einen Bruttoemissionserlös von USD 317.5 Millionen. Die Aktien werden seit dem 23. Oktober 2026 unter dem Tickersymbol LYCA an der US-Börse Nasdaq gehandelt.

HBM Healthcare Investments beteiligte sich erstmals im Juni 2026 an Lycia und investierte USD 9 Millionen in die Series-D-Finanzierungsrunde des Unternehmens. Im Rahmen des Börsengangs investierte HBM weitere USD 4.5 Millionen und erhöhte damit das Gesamtinvestment in Lycia auf USD 13.5 Millionen. Nach Abschluss der Transaktion hält HBM rund 2.2 Prozent an Lycia. Basierend auf dem Schlusskurs von USD 30.00 (+66.7%) am ersten Handelstag entspricht dies einem Beteiligungswert von USD 36.8 Millionen.

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Lycia entwickelt ihre proprietäre LYTAC-Plattform (Lysosomal Targeting Chimera) weiter, die den gezielten Abbau krankheitsverursachender extrazellulärer Proteine ermöglicht. Die führenden Produktkandidaten sind LCA-0061, ein IgE-Degrader zur Behandlung von Nahrungsmittelallergien und weiteren allergischen Erkrankungen, sowie LCA-0321, ein Degrader zur selektiven Eliminierung der Autoantikörper, die für die Schilddrüsenerkrankung Morbus Basedow verantwortlich sind.

Lycia hat ihren Hauptsitz in South San Francisco und wurde auf Grundlage der Arbeiten der Nobelpreisträgerin Carolyn Bertozzi, Ph.D., Professorin für Chemie an der Stanford University, gegründet.

Kontakt
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki,  +41 41 710 75 77, 
andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HBM Healthcare Investments AG
Bundesplatz 1
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41438887171
Fax: +41438887172
E-Mail: info@hbmhealthcare.com
Internet: https://www.hbmhealthcare.com
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Valorennummer: 1262725
Börsen: SIX Swiss Exchange
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