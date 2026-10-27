HBT Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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HBT Financial hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD gegenüber 0,630 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HBT Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 104,9 Millionen USD im Vergleich zu 74,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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