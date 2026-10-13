HCL Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

13.10.26 06:35 Uhr

HCL Technologies hat am 12.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 18,96 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 15,63 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent auf 356,20 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 319,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 17,89 INR sowie einem Umsatz von 356,42 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.net