HCW Biologics veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

HCW Biologics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,83 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -12,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 200 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HCW Biologics einen Umsatz von 0,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion Finanzen.net