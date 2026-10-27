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HD HYUNDAI MARINE SOLUTION informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HD HYUNDAI MARINE SOLUTION hat am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 730,07 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1779,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 650,10 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 513,18 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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