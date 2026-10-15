HDB Financial Services: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

15.10.26 06:35 Uhr

HDB Financial Services stellte am 14.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 9,39 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,01 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 45,45 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50,05 Milliarden INR ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 9,88 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 32,40 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.net