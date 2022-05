HDE: Anhaltender Krieg belastet Verbraucherstimmung in Deutschland

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Verbraucherstimmung hat sich im Mai laut dem Handelsverband Deutschland (HDE) weiter eingetrübt. Nachdem das HDE-Konsumbarometer nach dem Beginn des russischen Krieges in der Ukraine massiv eingebrochen sei, gehe es nun erneut zurück, erklärte der HDE. Damit sinke der Indikator bereits den sechsten Monat in Folge und erreiche einen neuen Allzeit-Tiefststand von 88,74 Punkten nach 89,56 im April und 94,50 im März. "Die Verschlechterung der Verbraucherstimmung fällt zwar wesentlich geringer aus als im Vormonat, doch die Aussichten für den privaten Konsum in den kommenden drei Monaten bleiben trübe", erklärte der Verband.

Bei Anschaffungen herrsche unter Verbraucherinnen und Verbrauchern weiterhin Zurückhaltung. Ihre Anschaffungsneigung falle auf einen neuen Allzeit-Tiefststand, während sich die Sparneigung im Vormonatsvergleich kaum verändere. Die Konsum- und Ausgabenplanung der nächsten Monate stehe unter dem Eindruck des anhaltenden russischen Krieges in der Ukraine und des in dessen Folge steigenden Preisniveaus. Die Verbraucher rechneten zudem mit weiter zunehmenden Preissteigerungen. Es sei daher zu erwarten, dass sich der private Konsum in Abhängigkeit vom Verlauf des Krieges gedämpft entwickeln werde.

Auch auf die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland wirke sich der Krieg in der Ukraine negativ aus. Das habe sich bereits im vergangenen Monat in den Erwartungen von Unternehmen und Verbrauchern sowie in aktualisierten Konjunkturprognosen gezeigt. Während sich die Einschätzung der Unternehmen auf niedrigem Niveau stabilisiert habe, gingen die Konjunkturerwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher erneut zurück. Nahezu unverändert blieben im Vergleich zum Vormonat hingegen die Einkommenserwartungen der Verbraucher. Allerdings lägen sowohl die Konjunktur- als auch die Einkommenserwartungen der Verbraucher unter dem Vorjahresniveau.

"Die Entwicklung der Verbraucherstimmung ist derzeit vor allem vom Krieg in der Ukraine geprägt, während die Pandemie und das Infektionsgeschehen angesichts gelockerter Corona-Maßnahmen in den Hintergrund gerückt sind", konstatierte der HDE. Da der weitere Verlauf des Krieges ungewiss sei und seine wirtschaftlichen Auswirkungen nicht vollständig abzuschätzen seien, werde die eingetrübte Verbraucherstimmung voraussichtlich anhalten und den privaten Konsum in den nächsten Wochen dämpfen.

