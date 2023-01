HDE: Deutscher Einzelhandelsumsatz sinkt 2023 real um 3 Prozent

Aktien in diesem Artikel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet damit, dass die Umsätze im Einzelhandel im laufenden Jahr preisbereinigt um 3 Prozent sinken werden. "Knapp die Hälfte des Einzelhandels in Deutschland erwartet Umsätze auf Vorjahresniveau oder knapp darüber, etwa ein Drittel eine Umsatzentwicklung leicht unter Vorjahr, 18 Prozent gehen von deutlichen Umsatzrückgängen aus", teilte der HDE anlässlich seiner Jahrespressekonferenz mit.

