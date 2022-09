HDE dringt auf schnelles Handeln für Unternehmen und Verbraucher

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--In einem Schreiben an die Spitzen der Ampel-Koalition hat der Handelsverband Deutschland (HDE) eine zügige Einigung auf ein drittes Entlastungs- und Unterstützungspaket gefordert, das den Folgen der aktuellen Energiekrise begegne. HDE-Präsident Josef Sanktjohanser und HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth erklärten in dem Brief laut dem Verband, die steigenden Energiekosten, die hohe Inflationsrate und der beispiellose Kaufkraftentzug seien sowohl für den Einzelhandel als auch für Verbraucher eine enorme Belastung.

Der HDE spreche sich daher für eine vorübergehende Energiepreisbremse aus, die für Privathaushalte und Unternehmen gelte. Von den Auswirkungen der Krise besonders betroffene Betriebe sollten mit gezielten Härtefallhilfen gestützt werden. Auch eine Senkung der Stromsteuer von derzeit 2,05 Cent pro Kilowattstunde auf das europäische Mindestmaß von 0,05 Cent ist aus Sicht des Verbandes ein sinnvolles Instrument. Einkommensschwache Haushalte müssten zudem durch Transferleistungen und mittlere Einkommen durch den Abbau der kalten Progression entlastet werden.

"Um einen breiten Exitus im Handel und in unseren Innenstädten sowie einen weiteren Anstieg der Lebensmittelpreise zu verhindern, müssen die Preisanstiege rasch und zielgerichtet abgefedert werden", heißt es in dem Schreiben. Insbesondere bei vielen bereits von der Pandemie hart getroffenen Non-Food-Handelsbetrieben verschärfe der Anstieg der Energiekosten die existenzbedrohende Lage. Auch der energieintensive Lebensmittelhandel sei stark betroffen. Der HDE forderte auch "ein echtes Belastungsmoratorium für Unternehmen, zu dem sich alle Ressorts konsequent verpflichten".

