HDE: Einzelhandel kann zu Nikolaus mit rund 1 Mrd EUR Umsatz rechnen

BERLIN (Dow Jones)--Der Einzelhandel in Deutschland kann einer Umfrage zufolge im Vorfeld des Nikolaustages am 6. Dezember mit zusätzlichen Umsätzen in Höhe von knapp über 1 Milliarde Euro rechnen. Das wäre eine deutliche Steigerung verglichen mit 2019. Im Jahr 2019 hatte der Umsatz der Handelsunternehmen zum Nikolaustag noch bei 860 Millionen Euro gelegen, so der Handelsverband Deutschland (HDE). Der Anstieg in diesem Jahr ist Umfrage zufolge vor allem darauf zurückzuführen, dass nun deutlich mehr Menschen bereit seien, gezielt Geschenke und Waren zum Nikolaustag einzukaufen. 2019 lag dieser Wert bei 26 Prozent, in diesem Jahr sind es mehr als 37 Prozent der Befragten.

Besonders oft greifen die Verbraucher demnach bei Lebensmitteln oder Spielwaren zu. Gut liefen aber auch die Geschäfte mit Parfüm, Kosmetik, Büchern und Schreibwaren, so der HDE.

"Die Kundinnen und Kunden kaufen alles, was in den Nikolausstiefel passt. Gefragt sind dabei vor allem Süßwaren", so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Insgesamt wollen demnach knapp zwei Drittel der Befragten ihre Ausgaben rund um den Nikolaus im Vergleich zum Vorjahr stabil halten. "Der Nikolaustag ist und bleibt für den Einzelhandel ein wichtiger Umsatzimpuls im Weihnachtsgeschäft", sagte Genth.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/uxd

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2023 03:24 ET (08:24 GMT)