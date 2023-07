HDE erwartet 2023 reales Umsatzminus von 4 Prozent

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der nach wie vor hohen Inflation passt der Handelsverband Deutschland (HDE) seine Umsatzprognose für den Einzelhandel an. Die neue Prognose geht im Vorjahresvergleich von einem nominalen Plus von 3 Prozent für 2023 aus, wie HDE-Präsident Alexander von Preen mitteilte. Das entspricht nach seinen Angaben einem realen Minus von 4 Prozent. "Es ist leider das schlechteste Jahr seit vielen, vielen Jahren", sagte von Preen bei der HDE-Halbjahrespressekonferenz in Berlin. Bisher hatte der Verband nach eigenen Angaben ein nominales Plus von 2 Prozent und ein reales Minus von 3 Prozent prognostiziert.

"Deutlich höhere Kosten für Energie und Wareneinkauf sowie ein schwacher privater Konsum haben den Einzelhandel im ersten Halbjahr unter Druck gesetzt", sagte von Preen. Die Rahmenbedingungen blieben insgesamt schwierig. "Wir rechnen allerdings damit, dass wir im zweiten Halbjahr dieses Jahres eine etwas sich aufhellende Situation sehen werden", sagte der Verbandspräsident. Insgesamt gehen wir von stabilen Rahmenbedingungen für das nächste Jahr aus", erklärte er weiter.

Die insgesamt schwierige Lage zeige sich auch in den Ergebnissen einer aktuellen HDE-Umfrage unter rund 900 Handelsunternehmen. Demnach rechneten 35 Prozent der Händlerinnen und Händler für das zweite Halbjahr mit Umsatzrückgängen. Für das Gesamtjahr gehe nur gut jeder dritte Händler von im Vergleich zum Vorjahr steigenden Erlösen aus. Als eines ihrer absoluten Top-Themen nennen die Handelsunternehmen in der HDE-Umfrage demnach die hohen Energiepreise.

Der HDE-Präsident warnte deshalb vor einseitigen Maßnahmen der Bundesregierung. "Angesichts der hohen Energiekosten, die auch die Handelsunternehmen stemmen müssen, darf es nicht nur zu Erleichterungen für die energieintensive Industrie kommen", forderte von Preen. "Ein Industriestrompreis ist ein Irrweg, es muss einen im internationalen Vergleich akzeptablen Marktpreis für alle Unternehmen in Deutschland geben." Zudem betonte von Preen die hohe Bedeutung der Städtebauförderung für den Handelsstandort Innenstadt. Diese dürfe in keinem Fall im anstehenden Bundeshaushalt gekürzt werden.

Die Auswirkungen der Inflation träfen die Verbraucher hart. Nach aktuellen Daten des HDE-Konsummonitors Preise habe ein Viertel Angst, nicht mehr mit dem Geld auszukommen. "Die Konsumenten beobachten die Preisveränderungen und passen ihr Einkaufsverhalten an. Oft kaufen sie weniger, in vielen Fällen weichen sie auf günstigere Produkte aus", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Insgesamt gäben 45 Prozent der Bevölkerung an, sich aufgrund der hohen Lebensmittelausgaben in irgendeiner Weise einzuschränken. Genth betonte, der Einzelhandel habe kein Interesse an drastisch steigenden Preisen. "Der Handel lebt vom privaten Konsum. Dieser leidet massiv unter hohen Verbraucherpreisen und sinkenden Realeinkommen."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2023 04:57 ET (08:57 GMT)