HDE: Knapp 60 Prozent des Innenstadthandels in Deutschland in Existenzgefahr

BERLIN (Dow Jones)--Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat vor einer massiven Gefährdung der Branche durch die Einschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie gewarnt. "Mit Blick auf die aktuelle Pandemielage und die Einschränkungen des öffentlichen Lebens sehen sich nach einer aktuellen HDE-Trendumfrage unter mehr als 500 Unternehmen knapp 60 Prozent der befragten Innenstadthändler in Existenznöten", erklärte der Verband in Berlin. Sinkende Umsätze und geringe Kundenzahlen brächten immer mehr Händler in finanzielle Schieflage.

Der HDE erneuere deshalb seine Forderungen nach Not- und Überbrückungshilfen für die Einzelhändler. Die Umsätze im innerstädtischen Einzelhandel verharrten demnach auch in der zweiten Novemberwoche auf einem Niveau weit unter den Vorjahreswerten. Nach der aktuellen HDE-Umfrage verzeichneten die Händler in den Stadtzentren im Vorjahresvergleich durchschnittlich einen Umsatzrückgang von mehr als einem Drittel.

Bei den Kundenfrequenzen liegen die Werte demnach im Schnitt um 43 Prozent unter denen von 2019. "Der Lockdown light sorgt dafür, dass die Händler in den Innenstädten in vielen Fällen nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können. Trotz geöffneter Ladentüren geraten hier viele Existenzen in Gefahr, das sind schlechte Nachrichten auch für unsere Innenstädte", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Der HDE nehme diese Zahlen zum Anlass, kurz vor der am Montag stattfindenden Runde von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten erneut eine Öffnung der Nothilfen der Bundesregierung für den Einzelhandel und Anpassungen bei der Überbrückungshilfe zu fordern. "Die Politik hat versprochen, die Unternehmen mit den Folgen der Pandemie nicht allein zu lassen. Jetzt gilt es, dieses Versprechen auch für den innerstädtischen Einzelhandel einzulösen", mahnte Genth. Ansonsten bluteten die Stadtzentren aus und verödeten dauerhaft. Gefragt seien jetzt rasche und entschlossene Hilfen.

