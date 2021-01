HDE-Konsumbarometer fällt den dritten Monat in Folge

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Konsumbarometer des Handelsverbandes Deutschland (HDE) zeigt nach Angaben des Verbandes "für die kommenden Monate eine Verschlechterung der Verbraucherstimmung" an. Der Index sank im Januar auf 94,93 Punkte von 95,64 Zählern im Dezember 2020. "Auch zum Start in das neue Jahr belasten hohe Corona-Infektionszahlen und der Lockdown die Stimmung der Verbraucher", erklärte der HDE in Berlin. Der Index falle damit bereits den dritten Monat in Folge und liege deutlich unter seinem Wert vom Beginn des Vorjahres.

Die Verbraucher wollten in den ersten Monaten nach dem Jahreswechsel mehr sparen, ihre Anschaffungsneigung gehe weiter zurück. "Der Negativtrend für den Konsum setzt sich damit fort", konstatierte der Verband. "Hauptgrund ist der Lockdown, der den Konsum in Einzelhandel sowie in Gastronomie und Kultur einschränkt oder vollständig verhindert." In der Folge sähen die Verbraucher im Januar davon ab, größere Ausgaben zu planen. Die Konsumzurückhaltung hänge aber auch mit pessimistischen Einkommenserwartungen zusammen.

Trotz des bislang robusten Arbeitsmarktes hätten die Verbraucher im Januar mögliche negative Auswirkungen längerer Lockdown-Phasen im Blick. Zudem reagierten sie sensibel auf eine zunehmende Vorsicht der Unternehmen bei Neueinstellungen. Von leichtem Optimismus sei hingegen die Konjunkturerwartung der Verbraucher geprägt. Sie zeigten sich zuversichtlich, dass der Impfstart und die Aussicht auf ein Ende des Lockdowns die konjunkturelle Entwicklung Deutschlands fördern könnten.

"Insgesamt gibt es zumindest für die kommenden Wochen keinen Anlass für eine Trendumkehr und einen Anstieg der Verbraucherstimmung", betonte der HDE aber. Die in dem Konsumbarometer abgebildete Negativentwicklung werde "angesichts weiterhin geltender Lockdown-Maßnahmen und der erst in Monaten zu erwartenden Impfeffekte voraussichtlich zunächst nicht abreißen".

