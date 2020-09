HDE: Verbraucherstimmung erholt sich weiterhin nur sehr langsam

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Verbraucherstimmung erholt sich laut dem Handelsverband Deutschland (HDE) im September nur sehr langsam von den Auswirkungen der Corona-Krise. Nach dem aktuellen HDE-Konsumbarometer "zeigt der Trend zwar wie schon in den vergangenen Monaten nach oben, es geht aber nur in kleinen Schritten aufwärts", erklärte der Verband in Berlin. Der Indikator auf Basis von 2.000 befragten Personen stieg auf 98,34 Punkte nach 98,14 im August und 96,34 im Juli. "Die deutliche Aufhellung der Verbraucherstimmung aus den zurückliegenden zwei Monaten lässt nach."

Die Verbraucherstimmung habe sich damit zwar im Vergleich zu den Krisenmonaten März bis Mai deutlich erholt, aktuell fehle dem Trend allerdings die Dynamik für weitere spürbare Ausschläge nach oben. Diese eher abwartende Haltung der Verbraucher könnte auf die wieder angestiegenen Corona-Infektionszahlen zurückzuführen sein, betonte der HDE. Die Sorge um die eigene finanzielle Situation bei den Konsumenten gehe zurück. Dementsprechend steige laut HDE-Konsumbarometer die Anschaffungsneigung der Verbraucher, sie bleibe allerdings weiter unter dem Vorjahreswert.

"Die Auswirkungen der Mehrwertsteuersenkung sind also bisher eher gering", konstatierte der Handelsverband. Positiv gestimmt sind die Verbraucher laut den Angaben mit Blick auf die Entwicklung ihrer Einkommen. Allerdings planten viele mit erhöhten Spareinlagen und wollten ihr Geld nicht nur für den Konsum nutzen. Die Sparneigung nehme zu, offenbar gehe es in diesen Krisenzeiten auch um den Aufbau von Risikovorsorge. Insgesamt könne der private Konsum angesichts des positiven Trends zur gesamtwirtschaftlichen Erholung beitragen. Da der Arbeitsmarkt sich derzeit nicht weiter verschlechtere, dürfte der moderate Wachstumsimpuls des privaten Verbrauchs zumindest zunächst anhalten.