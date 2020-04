HDE: Verbraucherstimmung erreicht historischen Tiefststand

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Unsicherheit und die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Verbreitung des Coronavirus hat bei den Verbrauchern in Deutschland im April nach einer Umfrage des Handelsverbandes Deutschlands (HDE) deutlich Wirkung gezeigt. Das HDE-Konsumbarometer fiel nach Angaben des Verbandes mit 96,66 Punkten auf seinen tiefsten Stand seit Beginn der Befragungen im Oktober 2016. Im März hatte es bei 99,91 Zählern notiert. Die Entwicklung stehe zudem für den mit Abstand größten bisher verzeichneten Verlust im Laufe eines Monats.

"Die Verbraucher befinden sich im Krisenmodus, die Verbraucherstimmung ist im Keller", erklärte der HDE. Viele Betriebe hätten geschlossen oder ließen die Produktion ruhen, immer mehr Beschäftigte seien bereits in Kurzarbeit oder würden es in den kommenden Wochen sein, die Anzahl der Arbeitslosen steige an. Für die kommenden Monate sei "mit einem deutlichen Rückgang des Konsums in Deutschland zu rechnen".

Die deutlich verschlechterte Verbraucherstimmung deute zudem darauf hin, dass auch bei einer Lockerung der aktuellen Schutzmaßnahmen gegen eine schnelle Verbreitung des Virus noch mit einer längeren Zurückhaltung der Verbraucher zu rechnen sei. Das HDE-Konsumbarometer erscheint monatlich und basiert laut dem Verband auf einer Umfrage unter 2.000 Personen zur Anschaffungsneigung, Sparneigung, finanziellen Situation und anderen Faktoren. Es bilde nicht das aktuelle Verbraucherverhalten ab, sondern die erwartete Stimmung in den kommenden drei Monaten.

